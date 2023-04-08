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В России "анонсировали" химическую атаку по Сумской области

Фото: в России "анонсировали" химическую атаку по Сумской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В российском Минобороны заявили о якобы подготовке химической атаки по Сумской области. В провокациях враг традиционно обвиняет ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

Россияне цинично нафантазировали, что так называемая "атака" якобы готовится "под руководством Офиса президента Украины". И вроде бы направлена на "дискредитацию Российской Федерации на международной арене".

Минобороны РФ выдумало, что украинская армия якобы планирует инсценировать "провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ", чтобы затем обвинить в преступлении Россию на трибуне Совбеза ООН и "задокументировать" применение российскими вооруженными силами "химического оружия".

"Для ее реализации за последние две недели в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками", - говорится в заявлении.

Отметим, что традиционно такие сообщения страна-агрессор распространяет в преддверии того, когда сама планирует устроить те или иные провокации.

Напомним, что ранее в Воздушных силах раскрыли подробности новой тактики россиян, которые терроризируют, в том числе, и приграничье Сумской области.

Враг начал использовать планирующие бомбы, забрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетами Су-35 и Су-34.

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