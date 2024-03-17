В России с 2014 года в полтора раза упал экспорт оружия. В разведке Британии объяснили причину

В течение последних десяти лет российский экспорт оружия упал на 53%. Вероятно, это связано из-за регулярных потерь на поле боя и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), российский экспорт оружия упал на 53% в период между 2014-2018 и 2019-2023 годами.
В результате Россия опустилась со второго на третье место в мировом рейтинге экспорта вооружений. Более того, только в 2023 году показатели были на 52% меньше, чем в 2022. В частности, в прошлом году основные российские вооружения получили только 12 стран, по сравнению с 31 страной в 2019 году.
Снижение уровня экспорта, вероятно, связано с несколькими факторами:
В конце января аналитики Института изучения войны (ISW) писали о том, что российский ОПК способен производить не менее 100 основных боевых танков в месяц.
По словам бывшего спикера Воздушных сил Юрия Игната, страна-террорист, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.
Между тем, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о том, что враг не применял крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года. Вероятно, в целях создания ракетного резерва.
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