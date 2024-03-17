В России с 2014 года в полтора раза упал экспорт оружия. В разведке Британии объяснили причину

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), российский экспорт оружия упал на 53% в период между 2014-2018 и 2019-2023 годами.

В результате Россия опустилась со второго на третье место в мировом рейтинге экспорта вооружений. Более того, только в 2023 году показатели были на 52% меньше, чем в 2022. В частности, в прошлом году основные российские вооружения получили только 12 стран, по сравнению с 31 страной в 2019 году.

Снижение уровня экспорта, вероятно, связано с несколькими факторами:

Россия предоставляет приоритет технике для операций в Украине из-за постоянных потерь на поле боя;

снижение спроса клиентов из-за риска введения санкций и глобального осуждения ответственности России за войну.

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК)

В конце января аналитики Института изучения войны (ISW) писали о том, что российский ОПК способен производить не менее 100 основных боевых танков в месяц.

По словам бывшего спикера Воздушных сил Юрия Игната, страна-террорист, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Между тем, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о том, что враг не применял крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года. Вероятно, в целях создания ракетного резерва.