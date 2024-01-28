Россиянина посадили в тюрьму в Британии за попытку незаконного вывоза мигрантов

Пограничники остановили российского водителя грузовика 17 августа прошлого года, когда он пытался пересечь Ла-Манш. При обыске трейлера были обнаружены 22 мигранта, в том числе пятилетняя девочка и ее родители.

Мигранты североафриканского происхождения пытались незаконно пересечь границу с Францией, чтобы покинуть Великобританию.

Российского водителя грузовика Николая Кузнецова арестовали сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью за перевозку нелегальных мигрантов. Он признал свою вину и был приговорен к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

“К счастью, мигрантов защитили, но мы знаем, что организованные преступные группировки продолжат свои попытки использовать их для зарабатывания денег”., - сказал операционный менеджер Национального агентства по борьбе с преступностью Джон Тернер.

“Этот приговор посылает четкий сигнал всем, кто причастен к содействию нелегальной миграции в Великобританию или из нее, что они будут пойманы и получат наказание в виде лишения свободы”, - добавил Тернер.

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