Россиянин, задержанный в Аргентине по запросу Украины, запросил политическое убежище

Сын российского олигарха Игорь Чуркин, которого задержали в Аргентине по запросу Украины, подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Наталия Пустовалова заявила, что его обвиняют якобы "заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения". Посольство РФ также ходатайствовало о предоставлении ему аргентинского адвоката.

Предполагается, что в связи с попыткой получения политического убежища в Аргентине, российский бизнесмен пытается уйти от уголовной ответственности.

Что известно о деле Чуркина

О задержании в аэропорту Буэнос-Айреса россиянина Игоря Чуркина стало известно 1 февраля. По данным ГБР, россиянин обманом пытался сохранить бизнес на Украине.

В июле 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении российскому бизнесмену и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

По данным следствия, крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - российский олигарх Игорь Чуркин - потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

При этом россиянин не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Он разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже имущества украинским банком.

Подконтрольный олигарху руководитель предприятия под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении.

Таким образом имущество было арестовано. Правоохранители объявили подозрение самому Чуркину и руководителю предприятия. Последний получил приговор в виде лишения свободы в течение двух лет (с освобождением от основного наказания по испытанию сроком в 1 год).