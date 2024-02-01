В Аргентине задержан сын российского олигарха Чуркина, у которого был бизнес в Украине

В Аргентине задержан сын российского бизнесмена Игорь Чуркина. Олигарх пытался сберечь активы в Украине незаконным способом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Отмечается, что правоохранители в Аргентине на основании доказательств, собранных работниками Государственного бюро расследований, задержали сына Чуркина.

Решается вопрос об экстрадиции россиянина в Украину.

Что известно о деле Чуркина

В июле 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении российскому бизнесмену Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

Крупное украинское предприятие ООО "Львовские автобусные заводы" взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - российский олигарх Игорь Чуркин - потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

При этом россиянин не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Он разработал схему блокировки проведения аукциона по продаже имущества украинским банком.

Подконтрольный олигарху руководитель предприятия под контролем сына олигарха подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного правонарушения представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком правонарушении.

Таким образом имущество было арестовано. Правоохранители объявили подозрение самому Чуркину и руководителю предприятия. Последний получил приговор в виде лишения свободы в течение двух лет (с освобождением от основного наказания по испытанию сроком в 1 год).