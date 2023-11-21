Ситуация на фронте сегодня 21 ноября
Украинские военные отразили 20 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
От авиационных ударов пострадали:
Костобобров Черниговской области;
Середина-Буда Сумской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак.
На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Пивденного Донецкой области.
Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбиты 12 атак.
На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки.
На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, безуспешно.
Наступление ВСУ
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили состав боеприпасов противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных.
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