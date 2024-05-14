Кубок Стэнли: "Каролина" во второй раз одолела "Рейнджерс", "Даллас" уничтожил "Колорадо"
Розыгрыш Кубка Стэнли-2024 продолжился поединками полуфинальных серий Востока и Запада Национальной хоккейной лиги. Уверенные победы отпраздновали "Каролина Харрикейнз" и "Даллас Старз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
После безголевого первого периода в Нью-Йорке "Рейнджерс" открыли счет в начале второго. "Синерубашечники" в меньшинстве выбежали в контратаку 2 в 1, и Труба уверенно переиграл голкипера "Харрикейнз". Однако одноклубники последнего сполна поквитались в третьей 20-минутке.
"Каролина" шокировала хозяев тремя шайбами в первые 10 минут. Сначала Стал устроил сольный проход после передачи Орлова. Дальше Кузнецов вовремя оказался на добивании. А затем Мартинук отличился из центральной зоны после передачи из-за ворот. Добил "Нью-Йорк" Нечас шайбой в пустые ворота.
Зато "Даллас" выиграл каждый из трех периодов. В первом счет открыл Джонстон, протолкнув шайбу за линию в меньшинстве. Во второй же 20-минутке закрепили успех "Старз" тот же Джонстон и Хейсканен. Первый реализовал большинство техасцев с нулевого угла, а защитник "прошил" трафик броском от синей линии.
Миттелстадт с близкого расстояния, казалось, вернул "Эвеланш" в игру. Однако в третьем периоде "Даллас" оформил еще две шайбы. Дадонов разобрался в суматохе под воротами, а Стил расписался в пустых, когда "Колорадо" выпустил шестого полевого.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Рейнджерс" – "Каролина" – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4); серия – 3:2
- "Колорадо" – "Даллас" – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2); серия – 1:3
К слову, накануне "Флорида" в третий раз обыграла "Бостон" в 1/2 финала Восточной конференции.
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