ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиянин рассказал о том, с каким удовольствием убивает украинцев на войне (перехват)

Вторник 12 сентября 2023 19:57
UA EN RU
Россиянин рассказал о том, с каким удовольствием убивает украинцев на войне (перехват) Фото: российский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный рассказал знакомой, что получает удовольствие от убийства украинцев на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ рассказывает, как на его глазах разорвало человека, и он умер от потери крови. Он говорит, что ему нравится смотреть на то, как умирают украинцы и на то, как убивают других россиян.

"До смерти меня тянет. Мне кажется, когда это закончится, я все равно вернусь к этому делу. Чувствую такой кайф, когда смотрю на украинца, стреляю и он падает от моего шара", - говорит оккупант.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ