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Россиянин сообщил, что попал в окружение и заплакал: перехват ГУР

Фото: Россиянин сообщил, что попал в окружение и заплакал (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант заплакал при разговоре с женой, поскольку его подразделение попадает в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Нас вроде как в окружение берут, Нас здесь максимум 500 человек", - заявил оккупант.

Далее россиянин объяснил, что, возможно, они и успеют убежать. Также он жалуется, что его на позицию направили медиком, однако он вообще не относится к такой специальности.

"Сижу в окопе и плачу", - добавил в конце россиянин.

Напомним, что украинские защитники продолжают активное контрнаступление в Херсонской области. оккупанты признаются, что артиллерийские бои не равны, поэтому войскам приходится отступать.

Также российские солдаты подтверждают тяжелое положение армии РФ по некоторым направлениям. оккупанты звонят родным, чтобы попрощаться.

Ранее был перехвачен разговор, во время которого стало ясно, что россияне обсуждают войну в Украине по прогнозам Ванги.

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Война в Украине