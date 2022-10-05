Россиянин сообщил, что попал в окружение и заплакал: перехват ГУР

"Нас вроде как в окружение берут, Нас здесь максимум 500 человек", - заявил оккупант.

Далее россиянин объяснил, что, возможно, они и успеют убежать. Также он жалуется, что его на позицию направили медиком, однако он вообще не относится к такой специальности.

"Сижу в окопе и плачу", - добавил в конце россиянин.