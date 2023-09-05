Россияне свозят на псевдовыборы "наблюдателей" из РФ, - ЦНС

"Русские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно увезли на ТОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу", - написали в ЦНС.

Так, по законодательству РФ общественными наблюдателями могут быть только члены общественной палаты - совещательного органа, контролируемого российским диктатором Владимиром Путиным.

Именно таких "наблюдателей" с РФ свозят на оккупированные территории, ведь местные палаты оккупанты создали только недавно и не нашли туда достаточного количества желающих.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября россияне проведут выборы разного уровня, в том числе, и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины .

По данным британской разведки, таким образом РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части" .

В ЦНС ранее отмечали, что оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и другой персонал для проведения всевдовыборов. На днях стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

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