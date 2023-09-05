RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне свозят на псевдовыборы "наблюдателей" из РФ, - ЦНС

Фото: РФ свозит наблюдателей для проведения псевдовыборов на оккупированных территориях (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Захватчики свозят так называемых "наблюдателей" для участия в псевдовыборах на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Русские "выборы" это сплошной фарс и пропагандистская имитация, где заранее известен результат и даже явка. Одну из главных ролей в этом спектакле играют наблюдатели, которых россияне вынужденно увезли на ТОТ из РФ, ведь местные отказываются участвовать в этом шоу", - написали в ЦНС.

Так, по законодательству РФ общественными наблюдателями могут быть только члены общественной палаты - совещательного органа, контролируемого российским диктатором Владимиром Путиным.

Именно таких "наблюдателей" с РФ свозят на оккупированные территории, ведь местные палаты оккупанты создали только недавно и не нашли туда достаточного количества желающих.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября россияне проведут выборы разного уровня, в том числе, и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины .

По данным британской разведки, таким образом РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части" .

В ЦНС ранее отмечали, что оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и другой персонал для проведения всевдовыборов. На днях стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины