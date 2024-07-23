Россияне построили новую военную базу под Ростовом (спутниковые снимки)
Под Ростовом россияне построили новую военную базу. Ее могут использовать для материально-технического обеспечения боевых частей Вооруженных Сил России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".
Согласно изображениям со спутника Planet Labs, новая база расположена в городе Новочеркасске в 200 ком от линии фронта.
Ее российские военные развернули в мае 2024 между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта - школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.
По информации Схем, первая военная техника появилась на месте, где строилась база еще в конце августа 2023 года. Тогда на объекте припарковали около полусотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. Почти через год база увеличилась втрое.
По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, это, вероятно, база материально-технического обеспечения, там расположена только грузовая и вспомогательная техника.
Как установили "Схемы", база в Новочеркасске может относиться к 100-му военному полку материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ.
К тому же, о возможной частичной передислокации этого подразделения из Подмосковья в Ростовскую область, ближе к линии фронта, может свидетельствовать изменение геолокации телефонов нескольких его военнослужащих, что удалось отследить "Схемам".
Удары по военным базам РФ
Напомним, 18 июля Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели операцию в Крыму и атаковали дронами базу береговой охраны РФ. Были повреждены штаб с пунктом управления, склад врага, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции оккупантов.
А 21 июня в Краснодарском крае РФ были атакованы места хранения и подготовки дронов-камикадзе типа "Шахеды". Операция была организована и проведена ВМС по взаимодействию со Службой безопасности Украины.
В результате атаки украинских дронов было уничтожено 120 российских беспилотников разных типов.
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