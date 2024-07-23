Росіяни звели нову військову базу під Ростовом (супутникові знімки)
Під Ростовом росіяни звели нову військову базу. Її можуть використовувати для матеріально-технічного забезпечення бойових частин Збройних сил Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Відповідно до зображень з супутника Planet Labs, нова база розташована у місті Новочеркаськ за 200 кім від лінії фронту.
Її російські військові розгорнули у травні 2024 року між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового обʼєкту - школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.
За інформацією "Схем", перша військова техніка з'явилася на місці, де будувалася база ще наприкінці серпня 2023 року. Тоді на об'єкті припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Майже за рік база збільшилася утричі.
На думку військового експерта Михайла Жирохова, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.
Як встановили "Схеми", база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.
До того ж про можливу часткову передислокацію цього підрозділу з Підмосковʼя до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, що вдалося відслідкувати "Схемам".
Удари по військових базах РФ
Нагадаємо, 18 липня Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у Криму та атакували дронами базу берегової охорони РФ. Було пошкоджено штаб з пунктом управління, склад ворога, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.
А 21 червня у Краснодарському краї РФ були атаковані місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди". Операція була організована та проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.
Внаслідок атаки українських дронів було знищено 120 російських безпілотників різних типів.
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