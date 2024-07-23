Росіяни звели нову військову базу під Ростовом (супутникові знімки)

Під Ростовом росіяни звели нову військову базу. Її можуть використовувати для матеріально-технічного забезпечення бойових частин Збройних сил Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" .

Відповідно до зображень з супутника Planet Labs, нова база розташована у місті Новочеркаськ за 200 кім від лінії фронту.

Її російські військові розгорнули у травні 2024 року між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового обʼєкту - школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

За інформацією "Схем", перша військова техніка з'явилася на місці, де будувалася база ще наприкінці серпня 2023 року. Тоді на об'єкті припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Майже за рік база збільшилася утричі.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

Як встановили "Схеми", база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ.

До того ж про можливу часткову передислокацію цього підрозділу з Підмосковʼя до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців, що вдалося відслідкувати "Схемам".