Россияне разрушили КАБом школу на Днепропетровщине и ранили женщину

В частности в ГСЧС сообщили, что россияне обстреливали днем Никопольский и Синельниковский районы. Было разрушено учебное заведение, ранения получила женщина 1942 года рождения.

"Спасатели оказали ей домедицинскую помощь, эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправка", - сказано в сообщении.

Гайваненко сообщил, что Никополь и Червоногригорьевская громада Никопольского района были под обстрелами из артиллерии и ударами FPV-дронов. Оккупанты ранили 83-летнюю женщину. Также разрушено хозяйственное сооружение, повреждены пять частных домов и автомобильная заправка.

"Покровскую громаду Синельниковщины россияне атаковали КАБами. Разбито учебное заведение. В ПвК сообщили о сбитии вражеского беспилотника", - отметил и.о. председателя ОГА.