Россияне разрушили КАБом школу на Днепропетровщине и ранили женщину

Фото: россияне изуродовали несколько частных домов (Днепропетровская ОГА)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в течение дня 9 ноября несколько раз атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов врага разрушена школа, получила ранения женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и исполняющего обязанности руководителя Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

В частности в ГСЧС сообщили, что россияне обстреливали днем Никопольский и Синельниковский районы. Было разрушено учебное заведение, ранения получила женщина 1942 года рождения.

"Спасатели оказали ей домедицинскую помощь, эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автозаправка", - сказано в сообщении.

Гайваненко сообщил, что Никополь и Червоногригорьевская громада Никопольского района были под обстрелами из артиллерии и ударами FPV-дронов. Оккупанты ранили 83-летнюю женщину. Также разрушено хозяйственное сооружение, повреждены пять частных домов и автомобильная заправка.

"Покровскую громаду Синельниковщины россияне атаковали КАБами. Разбито учебное заведение. В ПвК сообщили о сбитии вражеского беспилотника", - отметил и.о. председателя ОГА.

Фото: Днепровская ОГА, ГСЧС Днепропетровщины

 

Отметим, что утром 9 ноября стало известно, что в Днепре возросло количество пострадавших после массированной атаки России в ночь на 8 ноября. Город объявил дни траура, а по всей области были зафиксированы новые удары дронов и артиллерии, повлекшие разрушения и ранения мирных жителей.

