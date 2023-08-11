ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обломки ракеты упали на территории одной из детских больниц, - КГВА

Новина українською →
Киев, Пятница 11 августа 2023 10:35
Обломки ракеты упали на территории одной из детских больниц, - КГВА Фото: обломки ракеты упали на территории одной из детских больниц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обломки российской ракеты рухнули на территории детской больницы в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, по предварительной информации, в Оболонском районе на территории детской больницы упало несколько обломков.

"Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Обновлено. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе.

"На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет", - отметил он.

Взрывы в Киеве

11 августа в Украине была объявлена масштабная тревога. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области. Вскоре в Киеве сообщили о нескольких взрывах, работала ПВО. В Винницкой и Хмельницкой областях также сообщили о взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вибухи Взрыв
NEWS
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины