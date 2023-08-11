Обломки ракеты упали на территории одной из детских больниц, - КГВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Так, по предварительной информации, в Оболонском районе на территории детской больницы упало несколько обломков.

"Данные о пострадавших и разрушениях выясняются", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Обновлено. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, кроме обломков ракеты, упавших на территорию одной из детских больниц столицы, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе.

"На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет", - отметил он.

Взрывы в Киеве

11 августа в Украине была объявлена масштабная тревога. Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области. Вскоре в Киеве сообщили о нескольких взрывах, работала ПВО. В Винницкой и Хмельницкой областях также сообщили о взрывах.