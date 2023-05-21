Россияне утром ударили авиацией по Херсонской области, есть разрушения

"В результате попадания российских снарядов разрушены дома и дом культуры", - рассказала Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга Украины, информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обстрелы Херсонской области за прошедшие сутки

Отметим, что по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела по территории региона, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.