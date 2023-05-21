RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне утром ударили авиацией по Херсонской области, есть разрушения

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили из тактической авиации по Станиславу Херсонской области. Есть разрушения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"В результате попадания российских снарядов разрушены дома и дом культуры", - рассказала Гуменюк.

По словам спикера Сил обороны юга Украины, информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обстрелы Херсонской области за прошедшие сутки

Отметим, что по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела по территории региона, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг также обстрелял город Купянск Харьковской области. В результате удара пострадали два гражданских человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине