Россияне утром ударили авиацией по Херсонской области, есть разрушения

Российские оккупанты ударили из тактической авиации по Станиславу Херсонской области. Есть разрушения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
"В результате попадания российских снарядов разрушены дома и дом культуры", - рассказала Гуменюк.
По словам спикера Сил обороны юга Украины, информация о пострадавших сейчас уточняется.
Отметим, что по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки враг совершил 53 обстрела по территории региона, выпустив 314 снарядов из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего погибли два человека и еще двое получили ранения.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки враг также обстрелял город Купянск Харьковской области. В результате удара пострадали два гражданских человека.
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