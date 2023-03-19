RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне утром обстреляли из минометов Сумская область: 10 прилетов, атакован дом

Фото: оккупанты утром 19 марта обстреляли Сумскую область из минометов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты утром в воскресенье, 19 марта, обстреляли Сумскую область из минометов. Зафиксировано 10 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Середино-Будская община: утром был минометный обстрел - 10 прилетов по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден 1 частный дом", - говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Новослободскую общину - 7 прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии.

Напомним, что в субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область