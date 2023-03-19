Россияне утром обстреляли из минометов Сумская область: 10 прилетов, атакован дом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей в пятницу, 17 марта.

Напомним, что в субботу, 18 марта, россияне снова обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Также россияне обстреляли Новослободскую общину - 7 прилетов из минометов и 41 прилет из ствольной артиллерии.

"Середино-Будская община: утром был минометный обстрел - 10 прилетов по городу Середина-Буда. В результате обстрела поврежден 1 частный дом", - говорится в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.