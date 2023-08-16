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Российские военные атакуют центр Херсона

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Херсон, Среда 16 августа 2023 11:06
Российские военные атакуют центр Херсона Иллюстративное фото: российские военные атакуют центр Херсона (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты наносят удары по центру Херсона в среду, 16 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина.

"Россияне кроют огнем центр Херсона. Не выходите на улицу", - написал он.

При этом отметим, что в Херсонской области на данный момент не объявлена воздушная тревога.

Обстрелы Херсона и области

Херсон находился под контролем россиян с начала полномасштабной войны. Однако осенью прошлого года ВСУ освободили город вместе со всей правобережной частью Херсонской области.

При этом оккупанты продолжают постоянно обстреливать город и другие населенные пункты области.

Только вчера заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отмечал, что россияне днем приступили к обстрелам областного центра.

После этого в областной прокуратуре сообщили, что в результате атаки девушка получила травмы. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автотранспорт.

К тому же, 15 августа захватчики атаковали Новодмитровку Херсонской области, из-за чего пострадал местный житель.

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