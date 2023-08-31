Россияне снова заминировали путь наблюдателей МАГАТЭ к Запорожской АЭС (видео)

По его словам, на этот раз украинские саперы также обнаружили вражеские мины на пути МАГАТЭ. Они оперативно обезвредили их.

"Саперы из состава действующих на запорожском направлении подразделений обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии", - написал Тарнавский.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

При этом добавим, что в МАГАТЭ и раньше заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.

Также отметим, что оккупанты перевели четвертый и пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов".

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