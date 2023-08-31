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Россияне снова заминировали путь наблюдателей МАГАТЭ к Запорожской АЭС (видео)

Фото: ЗАЭС(GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На Запорожской АЭС прошла ротация миссии МАГАТЭ, которая следит за состоянием безопасности в условиях военной агрессии России в Украине.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По его словам, на этот раз украинские саперы также обнаружили вражеские мины на пути МАГАТЭ. Они оперативно обезвредили их.

"Саперы из состава действующих на запорожском направлении подразделений обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути миссии", - написал Тарнавский.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

При этом добавим, что в МАГАТЭ и раньше заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.

Также отметим, что оккупанты перевели четвертый и пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов".

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Запорожская АЭСМАГАТЭ