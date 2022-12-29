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Россияне вновь ударили по медучреждению в Херсоне: есть пострадавшие (фото)

Фото: россияне вновь ударили по медучреждению в Херсоне (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в четверг, 29 декабря, вновь обстреляли Херсон. Вражеская ракета попала в областной кардиологический диспансер, вследствие чего пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Практически каждый день под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден Областной кардиологический диспансер", - написал он.

Вследствие атаки пострадали два человека - охранник и работник котельной. В здании разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

Фото: последствия обстрела медучреждения (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, 27 декабря жители Херсона неоднократно слышали взрывы. В результате одного из обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение.

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Херсонракетный удар