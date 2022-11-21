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Россияне снова ударили по Херсону. Попали в квартиру

Фото: российские террористы продолжают обстрелы Херсона (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупационные войска, отступившие из Херсона на левый берег Днепра, продолжают обстреливать мирных жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Прилет в квартиру зафиксирован в Днепровском районе города, есть пострадавшие.

На месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 21 ноября, в результате обстрелов гражданской инфраструктуры Херсона в областную больницу доставили четырех травмированных. Во время госпитализации один человек скончался. Кроме того, по словам Кирилла Тимошенко, в результате ударов оккупантов по селу Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу.

Вчера, 20 ноября, оккупанты также обстреливали Херсон. В результате атаки в городе была повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

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Херсон