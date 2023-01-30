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Россияне снова обстреляли Волчанск, есть жертва и пострадавшая

Иллюстративное фото: россияне снова обстреляли Волчанск (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 30 января, обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что захватчики совершили обстрел города около 10:20.

"К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранения. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь", - отметил Синегубов.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Напомним, вчера вечером россияне атаковали Харьков. Они попали ракетой С-300 в четырехэтажное здание в Киевском районе.

В результате обстрела разрушен четвертый этаж одного из подъездов, погибла пожилая женщина, еще трое людей получили ранения.

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харковВойна России против Украины