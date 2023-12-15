Россияне снова обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе

Российские террористы в пятницу, 15 декабря, в очередной раз нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовом регионе Украины, а также обстреляли город-спутник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"В очередной раз враг нанес удары по одной из ТЭС в прифронтовой области, также обстрелян город-спутник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время идет осмотр повреждений.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блекаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.

Тем временем "Укрэнерго" готовится в ближайшее время отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее. Соответствующая задолженность составляет более 30 млрд грн.