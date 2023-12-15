Россияне снова обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе
Российские террористы в пятницу, 15 декабря, в очередной раз нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовом регионе Украины, а также обстреляли город-спутник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.
"В очередной раз враг нанес удары по одной из ТЭС в прифронтовой области, также обстрелян город-спутник", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время идет осмотр повреждений.
Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины
Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блекаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.
Тем временем "Укрэнерго" готовится в ближайшее время отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее. Соответствующая задолженность составляет более 30 млрд грн.
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