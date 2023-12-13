"Укрэнерго" готовится отключать должников из-за накопления 30 млрд грн долга

Компания "Укрэнерго" в ближайшие недели будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее, поскольку такая задолженность совокупно уже превышает 30 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления компании Владимира Кудрицкого.

"Долг перед нами 30,1 млрд грн на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" - компанию "Укринтерэнерго", - сказал Кудрицкий.

"Природой роста долга ПОНа есть факт, что многие потребители потребляют электроэнергию, их нельзя отключить, но они и не оплачивают", - добавил он.

По его словам, государство определило более 5,5 тыс. предприятий, попавших в защищенный перечень по невозможности отключения.

При этом кроме предприятий критической инфраструктуры, имеющих проблемы с ликвидностью (водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты, государственные облэнерго), есть случайные предприятия, которые не должны иметь возможность не платить за потребленную электроэнергию.

"Есть малопонятные курьезные случаи, когда в перечне есть гостиницы, физические лица предприниматели. Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех остальных, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги", - подчеркнул Кудрицкий.

В то же время он добавил, что водоканалы и теплокоммунэнерго должны быть защищены от отключений.

"В ближайшие недели будет большой процесс по расчету за долги или отключение потребителей, которые не добросовестно платили за электроэнергию на протяжении многих месяцев", - подытожил руководитель "Укрэнерго".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

Задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников в ноябре увеличилась до 32,6 млрд грн по сравнению с 32,2 млрд грн в конце октября.