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Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области: били из минометов и артиллерии

Иллюстративное фото: россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Черниговской области с помощью минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

Так, с 12:15 до 14:00 стало известно о 8 приходах в районе Гремяча, вероятно из ствольной артиллерии.

С 13:00 до 13:50 было зафиксировано 14 приходов в районе Леоновки, вероятно, из миномета 120 мм.

При этом информации о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступало.

Напомним, сегодня россияне уже обстреливали приграничье Черниговской области, один человек погиб, есть раненые.

Отметим, что вчера захватчики обстреляли пять общин в Сумской области из артиллерии и минометов.

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