Россияне снова обстреляли Херсон: попали в ТЦ и больницу

"Сегодня весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура", - сообщил председатель Херсонской ОВА.

По его словам, вечером оккупанты снова совершили обстрел города.

"Попали в торговый центр, а также - медучреждение. Предварительно, без пострадавших", - отметил Прокудин.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон, особенно после деоккупации города.

Так, 1 августа российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб только вышедший на должность молодой врач. Ранения получили пять человек, хотя сначала сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела погиб полицейский.

Ночью и утром 2 августа город подвергся очередным атакам РФ на жилые дома, в результате чего ранены два человека.

Сегодня российские войска обстреляли церковь в центре Херсона. В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент удара.

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