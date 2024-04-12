ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне снова могут учиться пилотировать в Финляндии, - Yle

Пятница 12 апреля 2024 07:52
UA EN RU
Россияне снова могут учиться пилотировать в Финляндии, - Yle Иллюстративное фото: в Финляндии отменен запрет на обучение пилотированию для граждан РФ (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Финляндии лица с двойным гражданством, а также с российским паспортом снова будут иметь право учиться частному и любительскому пилотированию. Перед тем финский регулирующий орган Traficom прекратил такие тренинги для граждан РФ и не допускал их к летным экзаменам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмена действия таких ограничений стала следствием решения Европейского суда, отказавшегося от запрета, введенного Советом ЕС, для граждан страны-агрессора или лиц с двойным гражданством заниматься управлением летательными средствами в Европе.

Также данные ограничения были частью более широкого определения санкции, с запретом для российских самолетов.

Из-за принятия Евросудом решения снова разрешены летные испытания и инспекционные полеты для лиц с паспортом РФ и людей с двойным гражданством.

Как отмечает Yle, вместе с тем постановление Европейского суда запрещает учащимся в европейской авиашколе гражданам России в дальнейшем управлять летательным средством, которое находится в российском управлении или владении. Кроме того, подобные лица не должны в будущем летать в РФ.

"Гражданин РФ должен в письменном виде доказать, что он намерен соблюдать эти условия. Если других доказательств нет, будущий пилот обязан подписать документ о соблюдении этих требований", - говорится в публикации.

Напомним, ранее в марте стало известно, что полиция Финляндии сможет арестовывать авто на российских номерах. Однако для некоторых водителей сделают исключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия
NEWS
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет