Россияне снова могут учиться пилотировать в Финляндии, - Yle

В Финляндии лица с двойным гражданством, а также с российским паспортом снова будут иметь право учиться частному и любительскому пилотированию. Перед тем финский регулирующий орган Traficom прекратил такие тренинги для граждан РФ и не допускал их к летным экзаменам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Отмена действия таких ограничений стала следствием решения Европейского суда, отказавшегося от запрета, введенного Советом ЕС, для граждан страны-агрессора или лиц с двойным гражданством заниматься управлением летательными средствами в Европе.

Также данные ограничения были частью более широкого определения санкции, с запретом для российских самолетов.

Из-за принятия Евросудом решения снова разрешены летные испытания и инспекционные полеты для лиц с паспортом РФ и людей с двойным гражданством.

Как отмечает Yle, вместе с тем постановление Европейского суда запрещает учащимся в европейской авиашколе гражданам России в дальнейшем управлять летательным средством, которое находится в российском управлении или владении. Кроме того, подобные лица не должны в будущем летать в РФ.

"Гражданин РФ должен в письменном виде доказать, что он намерен соблюдать эти условия. Если других доказательств нет, будущий пилот обязан подписать документ о соблюдении этих требований", - говорится в публикации.