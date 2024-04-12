Россияне снова могут учиться пилотировать в Финляндии, - Yle
В Финляндии лица с двойным гражданством, а также с российским паспортом снова будут иметь право учиться частному и любительскому пилотированию. Перед тем финский регулирующий орган Traficom прекратил такие тренинги для граждан РФ и не допускал их к летным экзаменам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмена действия таких ограничений стала следствием решения Европейского суда, отказавшегося от запрета, введенного Советом ЕС, для граждан страны-агрессора или лиц с двойным гражданством заниматься управлением летательными средствами в Европе.
Также данные ограничения были частью более широкого определения санкции, с запретом для российских самолетов.
Из-за принятия Евросудом решения снова разрешены летные испытания и инспекционные полеты для лиц с паспортом РФ и людей с двойным гражданством.
Как отмечает Yle, вместе с тем постановление Европейского суда запрещает учащимся в европейской авиашколе гражданам России в дальнейшем управлять летательным средством, которое находится в российском управлении или владении. Кроме того, подобные лица не должны в будущем летать в РФ.
"Гражданин РФ должен в письменном виде доказать, что он намерен соблюдать эти условия. Если других доказательств нет, будущий пилот обязан подписать документ о соблюдении этих требований", - говорится в публикации.
Напомним, ранее в марте стало известно, что полиция Финляндии сможет арестовывать авто на российских номерах. Однако для некоторых водителей сделают исключение.
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