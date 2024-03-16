Финляндия сможет арестовывать авто на российских номерах: для кого сделают исключение

С сегодняшнего дня, 16 марта, полиция Финляндии сможет арестовывать автомобили на российских номерах. При этом водители машин с российскими номерами должны доказать свое право на использование машины в Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Отмечается, что таможенная служба при этом не располагает информацией, сколько таких транспортных средств сейчас находятся в стране. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что ведомство не ведет систематического мониторинга количества российских автомобилей.

По его словам, полиция, пограничная служба или таможня теперь могут, к примеру, остановить машину с российскими номерами и потребовать основания для нахождения в стране. Полиция и таможня может задержать транспортное средство при отсутствии таких оснований. Использовать авто с российскими номерами могут, в частности, студенты дневного отделения или люди, работающие по срочному трудовому договору.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине. Также сообщалось, что правоохранители Латвии конфисковали первый автомобиль на российской регистрации после введения такого правила в стране.