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Финляндия сможет арестовывать авто на российских номерах: для кого сделают исключение

Суббота 16 марта 2024 03:29
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Финляндия сможет арестовывать авто на российских номерах: для кого сделают исключение Фото: Финляндия сможет арестовывать авто на российских номерах (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

С сегодняшнего дня, 16 марта, полиция Финляндии сможет арестовывать автомобили на российских номерах. При этом водители машин с российскими номерами должны доказать свое право на использование машины в Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что таможенная служба при этом не располагает информацией, сколько таких транспортных средств сейчас находятся в стране. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что ведомство не ведет систематического мониторинга количества российских автомобилей.

По его словам, полиция, пограничная служба или таможня теперь могут, к примеру, остановить машину с российскими номерами и потребовать основания для нахождения в стране. Полиция и таможня может задержать транспортное средство при отсутствии таких оснований. Использовать авто с российскими номерами могут, в частности, студенты дневного отделения или люди, работающие по срочному трудовому договору.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиля с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине. Также сообщалось, что правоохранители Латвии конфисковали первый автомобиль на российской регистрации после введения такого правила в стране.

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