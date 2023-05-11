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Россияне снова атаковали Херсон: названы последствия

Фото: иллюстративный (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 мая, россияне в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате вражеской атаки в городе повреждено коммунальное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.

"Оккупанты снова ударили по Херсону, - попали в территорию коммунального транспортного предприятия", - сообщили в администрации.

По их данным в результате вражеской атаки была повреждена крыша здания и троллейбус.

"По предварительной информации, мирные люди не пострадали", – добавили в Херсонской ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, россияне 90 раз обстреляли Херсонскую область. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Также ранее мы писали, что из-за вчерашнего обстрела Херсона в центре города поврежден водопровод. Поэтому в городе некоторое время будут перебои с водоснабжением.

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ХерсонокупантиВойна России против Украины