Россияне уничтожают украинские книги в оккупированных регионах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В лучших традициях нацистов, враг пытается уничтожить сознание населения на временно оккупированных землях. Но на захваченных землях Донецкой области вывезли из библиотек 9500 книг на украинском языке", - говорится в сообщении.

В список "экстремистской литературы" попали книги Владимира Вятровича, Вахтанга Кипиани, Оксаны Забужко, братьев Капрановых.

"В Луганской области книги вывозят на захваченный стадион "Авангард" в областном центре. Зато россияне завозят на ТОТ свою "литературу", только за март в Луганскую область завезли 80 тысяч книг на русском языке", - добавили в ЦНС.