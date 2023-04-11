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Россияне уничтожают украинские книги в оккупированных регионах

Новина українською →
Луганская область, Вторник 11 апреля 2023 11:38
Россияне уничтожают украинские книги в оккупированных регионах Фото: россияне уничтожают украинские книги в оккупированных регионах (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Россияне вывозят и уничтожают украинские книги на временно оккупированных территориях. Список книг, подлежащих изъятию, формируют так называемые "педагоги школ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В лучших традициях нацистов, враг пытается уничтожить сознание населения на временно оккупированных землях. Но на захваченных землях Донецкой области вывезли из библиотек 9500 книг на украинском языке", - говорится в сообщении.

В список "экстремистской литературы" попали книги Владимира Вятровича, Вахтанга Кипиани, Оксаны Забужко, братьев Капрановых.

"В Луганской области книги вывозят на захваченный стадион "Авангард" в областном центре. Зато россияне завозят на ТОТ свою "литературу", только за март в Луганскую область завезли 80 тысяч книг на русском языке", - добавили в ЦНС.

Ранее мы писали о том, что россияне похищают проукраинских гражданских в Луганской области.

Также напомним, что оккупанты в Мелитополе взяли расписки из коллаборантов о невыезде из города.

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Луганск Донецкая область школа
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