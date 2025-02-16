РФ уничтожает исторический центр Мариуполя под видом "восстановления", - ЦНС

По данным информационного ресурса, строений, которые имеют историческую ценность, осталось не так много. Значительную часть города враг уничтожил своими массированными обстрелами до тла.

"Поэтому в центральной части города представители российской оккупационной администрации (РОА) додумались разрешить проводить застройку так называемого "нового" жилья под ипотеку для россиян из депрессивных регионов РФ и иммигрантов из Азии", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что это целенаправленная политика, которая нацелена на изменение этнического состава населения в создание иллюзии "возвращения жизни" в разрушенный город.

При этом жители Мариуполя остаются без жилья, поскольку компенсационные квартиры им не выделяют. По данным ресурса, все строительство направлено исключительно на переселение россиян.

Кроме того, несмотря на громкие заявления оккупантов о "ремонтах", строительные работы заморожены из-за отсутствия должного финансирования, а завезенные рабочие постоянно жалуются на невыплату зарплат. В связи с этим оккупанты часто делают лишь косметический ремонт фасадов, тогда как внутри дома остаются непригодными для жизни. Однако, картинка для росСМИ "подается в лучших традициях" российской пропаганды.

"Центр национального сопротивления отмечает, что как бы враг не пытался сделать Мариуполь российским - ему это не удастся сделать никогда, поскольку душа этого города является сине-желтой", - добавил ресурс.