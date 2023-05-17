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Россияне уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Черниговской области (фото)

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Черниговская область, Среда 17 мая 2023 16:20
Россияне уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Черниговской области (фото) Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (facebook viacheslav chaus)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 17 мая, российские войска обстреляли Семеновскую общину в Черниговской области. В результате атаки был уничтожен фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Сегодня в Семеновской общине в результате артобстрела произошел пожар фельдшерско-акушерского пункта. Огнем уничтожена кровля и перекрытие по всей площади", - говорится в заявлении.

Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется.

"Также недавно враг частично разрушил недействующую школу в Новгород-Северском районе", - добавил Чаус.

Напомним, что российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы Харьковской, Черниговской и Сумской областей. Таким образом, они пытаются держать в напряжении украинских военных и не допустить их переброски на другие направления.

CNN сообщало, что россияне усилили ракетные удары по Украине, чтобы попытаться отсрочить контрнаступление ВСУ на какое-то время.

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