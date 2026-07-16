Россияне нашли лазейку, чтобы попасть в ЕС на фоне ужесточения визовых ограничений

В первом полугодии количество сделок на получение гражданства Вануату среди россиян выросло втрое по сравнению с прошлым годом.

Похожая ситуация наблюдается и с африканской Республикой Сан-Томе и Принсипи - программа инвестиционного гражданства там заработала только в конце 2025 года, но за шесть месяцев граждане РФ заключили столько же соглашений, сколько и по Вануату. Речь идет о десятках оформленных паспортов, которые для таких крошечных территорий являются настоящим ажиотажем.

Сколько стоит новое гражданство

Эти страны разрешают россиянам оформлять документы дистанционно, а сам процесс занимает от двух до четырех месяцев. Стоимость и условия существенно отличаются:

Сан-Томе и Принсипи обойдется в 90 тысяч долларов на семью. Паспорт дает право на безвизовый въезд в 60 стран и облегчает получение вида на жительство в Португалии или Бразилии.

Вануату стоит гораздо дороже - 170-200 тысяч долларов на семью. С этим документом можно посещать без виз 90 стран мира.

Как объясняют эксперты, такие паспорта не дают права свободного въезда в США или страны ЕС. Однако они значительно упрощают получение долгосрочных виз и помогают снять с российского бизнеса санкционный груз.

Смена приоритетов при покупке недвижимости

В настоящее время более двух третей россиян (68%) покупают зарубежную недвижимость исключительно ради статуса резидента или гражданства. Еще два года назад этот показатель составил всего 42%.

При этом общий интерес к приобретению дорогостоящего жилья для проживания за границей среди граждан РФ стремительно падает. В первом полугодии он снизился на 23%, а по итогам 2025 года падение составило 38%.

Больше всего россиян продолжает интересовать Европа, на которую приходится 47% всех сделок. Абсолютным лидером остается Греция - единственная страна ЕС (кроме Кипра), где до сих пор действуют "золотые визы".

Второе место занимает Юго-Восточная Азия (24%), в том числе Таиланд и Индонезия. Ближний Восток удерживает третью позицию (7%), хотя спрос на ОАЭ резко упал на 40% из-за войны в Иране.

Почему россияне ищут новые пути

Ранее популярные среди россиян программы получения "золотых паспортов" в странах Карибского бассейна (Гренада, Доминикана, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия) полностью закрылись для них после начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, с 2023 года Турция резко ужесточила правила выдачи вида на жительство за инвестиции. Поэтому ее доля на рынке среди россиян упала до 5%, а оформить турецкое гражданство стало практически невозможно. Сужение выбора заставляет граждан РФ оперативно переориентироваться на любые доступные юрисдикции.

Визовые ограничения для россиян

Европейская комиссия намерена и дальше усиливать визовые ограничения для россиян. Если до начала полномасштабного вторжения они получали ежегодно около четырех миллионов шенгенских виз, то в 2025 году этот показатель сократился примерно до 500 тысяч. Кроме того, многоразовые визы в основном заменили одноразовыми.

В то же время, ряд европейских стран полностью прекратил принимать документы от граждан РФ для оформления туристических виз. Речь идет о Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании, Бельгии, Финляндии и Нидерландах.

Некоторые государства не ввели полный запрет, но существенно усилили требования к заявителям. В частности, Германия требует подтверждения наличия банковского счета в ЕС, а Словения - действительный авиабилет.

В свою очередь Норвегия запретила въезд российским туристам без необходимости, тогда как Кипр отменил упрощенный визовый режим для граждан РФ и ввел полную оплату консульского сбора.