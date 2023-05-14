Россияне заставляют боевиков "ДНР" переходить в армию РФ, за отказ наказывают

"Ко всему личному составу одной из бригад 1 армейского корпуса ВС РФ доказано распоряжение, в котором бывшим военнослужащим так называемой "ДНР" поставлено обязательное условие по замене их военных билетов на военные билеты ВС РФ, а также по переподписанию контрактов с МО РФ минимальным сроком военной службы два года", - сообщили в штабе.

По данным Генштаба, в случае отказа этих лиц будут отправлять на опасные участки фронта для участия в штурмовых действиях в составе передовых подразделений.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил, какова актуальная ситуация на фронте.

Кроме того, мы сообщали, что российские войска сегодня ночью 14 мая пытались выявить украинские позиции сил ПВО вокруг Киева.

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