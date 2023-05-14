Ситуация на фронте сегодня 14 мая

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток, состоялось около 30 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городу Харькову и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области и Волфин, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица в Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел бесполезные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Ольшаной и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменного, Спирного и Берестова Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис, Станислав Херсонской области.

Между тем, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, за эти сутки, украинскими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 - "Supercam".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 1 важную цель противника.

Российские войска сегодня ночью 14 мая пытались выявить украинские позиции сил ПВО вокруг Киева.

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