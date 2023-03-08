Россияне не смогут стратегически использовать захват Бахмута, - ISW

По мнению аналитиков, в случае захвата Бахмута, российское наступление в этом регионе достигнет кульминации. Так, если они займут Бахмут им придется выбирать между двумя расходящимися направлениями наступления: одно в сторону Константиновки, а другое в направлении Славянска и Краматорска.
"Эти два потенциальных направления наступления не поддерживают друг друга, и деградировавшим российским силам, вероятно, придется отдавать приоритет преследованию только одного, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, хотя российское командование неоднократно слишком распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления на протяжении всего вторжения", - отметили в ISW.
Также там подчеркнули, что украинские силы мощно укрепили позиции на обоих вышеуказанных направлениях.
Кроме этого, у россиян не хватает механизированных сил, необходимых для наступления на сам Бахмут, а "штурмовые отряды" не способны вести маневренную войну.
"Продолжающаяся передача структуры российских сил в сторону небольших штурмовых отрядов с использованием упрощенной тактики в сочетании с возрастающими потерями среди наиболее эффективных российских войск, вероятно, значительно ограничить способность российских войск должным образом использовать любые пути наступления, открытые после захвата Бахмута" , – подчеркнули аналитики.
Поэтому, считают они, взятие Бахмута может стать не более чем тактичной победой.
Ключевые выводы ISW
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта заявил, что российские силы могут "открыть дорогу" для захвата ключевых городов Донбасса в случае захвата Бахмута. Однако ISW по-прежнему считает, что российским силам не хватает возможностей использовать тактичный захват Бахмута для получения оперативных результатов и, вероятно, они быстро достигнут кульминации в случае захвата города.
- Российским силам, по-видимому, не хватает механизированных сил, необходимых для наступления за Бахмут, а тактические "штурмовые отряды", используемые при штурмах Бахмута, по-видимому, неспособны вести маневренные боевые действия.
- Российские силы, вероятно, захватили восточную часть Бахмута к востоку от реки Бахмутка после контролируемого вывода украинских войск из восточного Бахмута 7 марта.
- Министр обороны России Сергей Шойгу повторив шаблонную риторику, стремясь сдержать дальнейшую военную помощь Западу Украины.
- Шойгу также отметил долгосрочные и, вероятно, желаемые усилия по восстановлению и расширению российского офицерского корпуса.
- 7 марта Россия обменяла 130 украинских военнопленных на 90 российских военнопленных.
- Российская независимая социологическая организация "Левада-центр" опубликовала результаты опроса, согласно которым 51% россиян негативно относятся к россиянам, покинувшим страну из-за мобилизации, что свидетельствует о как минимум негативных чувствах к избегшим мобилизации, если не о явной поддержке войны .
- Газета New York Times (NYT) заявила 7 марта, что недостоверная и непроверенная разведывательная информация, проанализированная официальными лицами США, может свидетельствовать о том, что проукраинская группировка совершила атаку на газопровод "Северный поток" в веребре 2022 года, но ясно дала понять, что это очень низкая доверительная оценка.
- Генерал ВВС США Джеймс Хекер подтвердил 6 марта, что США предоставили Украине комплекты JDAM-ER.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
- Российский источник заявил, что украинские силы пытаются провести операцию через реку Днепр в Херсонской области.
- Российские федеральные власти продолжают возлагать ответственность за решение мобилизационных вопросов на российские региональные власти, которые затем снимают с себя текущие проблемы российского командования.
- Российские оккупационные власти продолжают завозить сотрудников из разных российских правоохранительных органов на вакантные места в оккупационных администрациях.