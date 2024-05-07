Россияне смирились с войной в Украине и не пытаются оказывать давление на Путина, - Bloomberg
Граждане России учатся жить в условиях войны, которую их диктатор Владимир Путин развязал в Украине. При этом они не протестуют против вторжения и ухудшения качества жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В то время как Путин готовится принять присягу на еще шесть лет президентства, вторжение стало частью повседневной жизни для многих россиян, опровергнув ожидания, что давление международных санкций и углубляющаяся изоляция в конечном итоге настроят их против него. Многие не протестуют, а сплачиваются вокруг "флага".
Кремль использует крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны для реорганизации России, сочетая яростный национализм с мощной смесью ностальгии по советским временам и имперским традициям с усиливающимся подавлением инакомыслия.
В результате Путин не испытывает особого давления внутри страны, чтобы прекратить боевые действия, несмотря на огромные военные потери, что создает проблему для американских и европейских союзников Украины, которые пытаются повысить цену для России за продолжение войны, которая длится уже третий год.
Выборы в России
Президентские "выборы" в РФ были осуждены всеми странами ЕС, не в последнюю очередь потому, что они проходили на оккупированной украинской территории. Они также указали на отсутствие прозрачности голосования, нарушения при подсчете голосов и отсутствие политической конкуренции в результате предварительного заключения в тюрьму кремлевским режимом Алексея Навального, единственного реального оппонента Путина.
Неограниченное правление диктатора было конкретно гарантировано путем внесения соответствующих изменений в российскую Конституцию.
Отметим, что Франция решила отправить своего посла на так называемую инаугурацию Путина, которая состоится сегодня.
Помимо этого, еще семь стран ЕС якобы планируют принять участие в инаугурации российского диктатора, направив своих представителей.
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