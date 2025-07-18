Россияне изменили тактику под Покровском: военный рассказал, на что теперь делают ставку

По его словам, россияне постоянно меняют тактику ведения боевых действий, пытаясь адаптироваться к условиям и избежать потерь от украинской обороны. Сейчас противник чаще применяет малые пехотные группы в сочетании с мототехникой и автотранспортом.

"Россияне уже который день меняют тактику. Они используют более комбинированную тактику или пеший ход, или мототехника, или автотехника. Таких случаев, чтобы противник привлекал бронетехнику, то уже меньше. Даже статистически", - сказал он.

Особое внимание оккупанты сосредоточили на использовании мототехники - мотоциклов и квадроциклов - для быстрого перемещения штурмовых групп.

Однако такая тактика имеет и свои недостатки: из-за открытости и уязвимости этих средств передвижения потери живой силы у россиян остаются высокими.

По словам Шелудько, в ответственности бригады "Спартан" эффективно работает разведка. Вражеские пехотные группы обнаруживаются еще на этапе сосредоточения или выдвижения.

Это позволяет защитникам не ждать их приближения к позициям, а заблаговременно определять способ уничтожения.

"За пехотинцем, который идет к нам, мы наблюдаем почти с того места, где он накопился в прошлый раз. То есть, используем дальнюю разведку, и ведем его. Стараемся не допускать, чтобы о наличии вражеской пехоты у нас перед позициями докладывала сама наша пехота. Потому что это уже неожиданность и мы так уже не работаем. Враг заблаговременно обнаруживается и дальше тогда принимается решение чем именно его обезвредить и какая будет дальнейшая судьба", - пояснил военный