40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск, - ISW

10:22 26.04.2026 Вс
3 мин
Враг продолжает наступательные действия на нескольких направлениях
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск (Getty Images)

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, пытаясь создать "буферные зоны" и продвинуться вглубь Украины. На Харьковщине оккупанты используют новую тактику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжают активные боевые действия на севере Украины, в частности вблизи Сум. Основная цель - создание так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

В то же время украинские силы наносят точечные удары по позициям противника: в частности, был поражен командно-наблюдательный пункт в районе Теткино Курской области и скопление живой силы вблизи Сопича.

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться на север и северо-восток от Харькова, однако без подтвержденных успехов. В то же время фиксируется новая тактика - активное использование мотоциклов для быстрых штурмов, в частности в районе Волчанских Хуторов. Украинские военные отбили эти атаки.

На Купянском направлении россияне активизировали попытки проникновения в город, в частности через газовые трубы и со стороны Голубовки и Ковшаровки. Несмотря на это, продвижение врага не зафиксировано.

Параллельно ВСУ наносят удары по тыловым объектам в Луганской области - уничтожены склад боеприпасов, командный пункт и районы сосредоточения войск.

В Донецкой области продолжаются бои сразу на нескольких участках. В районе Славянска и Константиновки украинские силы не только сдерживают врага, но и проводят контратаки.

В то же время россияне пытаются продвинуться в направлении Покровска, где, по имеющимся данным, имели частичные успехи. Здесь оккупанты увеличивают количество штурмовых групп, используя плохие погодные условия.

На юге российские войска проводят ограниченные атаки и пытаются удерживать позиции, одновременно подвергаясь ударам со стороны ВСУ.

Украинские силы поражают склады техники, командные пункты и позиции управления дронами в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы и применение дронов против гражданского населения.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия пытается усилить штурмовую активность на фронте, однако лишь несет еще большие потери.

Только в течение марта потери армии РФ превысили 35 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых была ликвидирована благодаря эффективному использованию беспилотников.

На сегодня Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас у украинских военных продолжается соревнование с российскими оккупантами по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик.

На днях Зеленский заявил, что военное руководство Украины детально проанализировало планы армии РФ и уже определило дальнейшие шаги для противодействия.

