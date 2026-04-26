Россияне изменили тактику под Харьковом и давят на Покровск, - ISW

Российские войска продолжают активные боевые действия на севере Украины, в частности вблизи Сум. Основная цель - создание так называемой "буферной зоны" вдоль границы.

В то же время украинские силы наносят точечные удары по позициям противника: в частности, был поражен командно-наблюдательный пункт в районе Теткино Курской области и скопление живой силы вблизи Сопича.

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться на север и северо-восток от Харькова, однако без подтвержденных успехов. В то же время фиксируется новая тактика - активное использование мотоциклов для быстрых штурмов, в частности в районе Волчанских Хуторов. Украинские военные отбили эти атаки.



На Купянском направлении россияне активизировали попытки проникновения в город, в частности через газовые трубы и со стороны Голубовки и Ковшаровки. Несмотря на это, продвижение врага не зафиксировано.

Параллельно ВСУ наносят удары по тыловым объектам в Луганской области - уничтожены склад боеприпасов, командный пункт и районы сосредоточения войск.

В Донецкой области продолжаются бои сразу на нескольких участках. В районе Славянска и Константиновки украинские силы не только сдерживают врага, но и проводят контратаки.

В то же время россияне пытаются продвинуться в направлении Покровска, где, по имеющимся данным, имели частичные успехи. Здесь оккупанты увеличивают количество штурмовых групп, используя плохие погодные условия.

На юге российские войска проводят ограниченные атаки и пытаются удерживать позиции, одновременно подвергаясь ударам со стороны ВСУ.

Украинские силы поражают склады техники, командные пункты и позиции управления дронами в Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы и применение дронов против гражданского населения.