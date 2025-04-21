Россияне изменили тактику обстрелов Херсонской области: в ОВА рассказали детали

В течение последней недели российские войска значительно активизировали обстрелы населенных пунктов Херсонской области и изменили тактику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"В течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией", - сообщил Прокудин.
По его словам, это означает, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не покидать укрытие сразу.
"Находитесь в безопасном месте как можно дольше - это может спасти вам жизнь.
Также призываю не снимать последствия обстрелов и не публиковать места попаданий в соцсетях. Эти фото и видео могут быть использованы врагом для корректировки огня. Вы подвергаете опасности не только себя, но и тех, кто приезжает спасать, разбирать завалы, тушить пожары", - добавил глава ОВА.
Напомним, в субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин заявил, что приказал прекратить огонь на 30 часов - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Украина согласилась на так называемое "пасхальное перемирие". В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские войска будут отвечать зеркально на действия российских оккупантов.
Как отмечают украинские военные, российская армия не прекратила полностью обстрелы и атаки на фронте. Кроме того, продолжаются вражеские удары по гражданским. В частности, в Херсонской области погиб человек из-за обстрела РФ.
Кроме того, Россия усилила обстрелы на фронте утром 20 апреля. Больше всего враг активизировался на Покровском и Северском направлениях фронта.
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