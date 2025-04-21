Россияне изменили тактику обстрелов Херсонской области: в ОВА рассказали детали

"В течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же самую местность артиллерией", - сообщил Прокудин.



По его словам, это означает, что после первого "прилета" ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не покидать укрытие сразу.

"Находитесь в безопасном месте как можно дольше - это может спасти вам жизнь.

Также призываю не снимать последствия обстрелов и не публиковать места попаданий в соцсетях. Эти фото и видео могут быть использованы врагом для корректировки огня. Вы подвергаете опасности не только себя, но и тех, кто приезжает спасать, разбирать завалы, тушить пожары", - добавил глава ОВА.