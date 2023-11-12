Россияне уменьшили атаки возле Авдеевки, но готовятся к новым штурмам, - ВСУ

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты при поддержке авиации вели безуспешные штурмы в районе Авдеевки. При этом оккупанты, понеся потери, начали перегруппировываться.

Штупун добавил, что российские захватчики активизировали авиацию. Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы. Он пояснил, что таким образом оккупанты пытаются нанести потери украинским силам, пока идет перегруппировка.

"Мы ожидаем, мы готовы к определенной активизации врага. Позавчера он пытался пойти вперед, понес значительные потери. Сегодня перегруппировывается, но сброс бомб авиационных - это определенная подготовка к дальнейшим действиям", - объяснил спикер.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Его называют самым масштабным с 2014 года.

В Генштабе отмечают, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы окружить город. Спикер Генштаба также подтверждает, что оккупанты активизировались возле Марьинки и Старомайорского.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении. Также за это время ВСУ уничтожили более 100 танков, сотни единиц другой техники и 7 самолетов Су-25.