Россияне совершили более 100 атак на фронте, продолжаются ожесточенные бои, - Генштаб

Российские войска продолжают массированные атаки по всей линии фронта. Украинские защитники держат оборону и отражают штурмы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Военные обновили данные по оперативной информации по состоянию относительно российского вторжения на 16.00 сегодня, 8 марта.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 101 боевое столкновение", - сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Новодмитровка, Уланово, Кучеровка, Сорокино, Новая Слобода, Студенок, Поповка, Ходино, Бачевск, Лесное Сумской области; Тимоновичи, Хотовка, Гута-Студенецкая, Елино Черниговской области.

Украинские воины сегодня отбили три атаки в районе Волчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары, в частности по району населенного пункта Довжик.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Сейчас еще продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Зеленый Кут и Улаклы.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Леонтовичи.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник совершил две атаки в направлении Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое и два ракетных удара, вероятно, ракетами типа "Искандер-М", по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 23 авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 362 артиллерийских обстрела, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.