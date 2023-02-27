ВСУ отбили более 80 атак и уничтожили вражеские БПЛА: сводка Генштаба

Российские оккупанты в воскресенье, 26 февраля, продолжили вести наступление на пяти направлениях, в то же время силы обороны Украины отбили более 80 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным Генштаба, основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 13 авиационных ударов, 2 из которых - с применением БПЛА типа "Шахед-136" по гражданской инфраструктуре. Все дроны сбиты.

Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре в Херсонской области и на Донбассе.

Есть погибшие и раненые мирные граждане, уничтожены гражданские дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Уровень угрозы нанесения РФ ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Екатериновка Черниговской области; Горки, Атинское, Стукаловка, Гирине, Павловка, Волфине Сумской области, а также Ветеринарное, Волшебная Заря, Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск Харьковской области. Недалеко от Поповки Сумской области и Красной Зари враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского, Площадки, Белогоровки, Спорного и Берестового. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы более чем в 25 населенных пунктах. Среди них – Лиман Первый и Куриловка Харьковской области и Новоселовское, Краснопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Спорное, Раздолевка и Федоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области.

Обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, в том числе: Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Белая Гора, Озаряновка, Ступочки, Железное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Ласточкиного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Времивки Донецкой области.

На Запорожском направлении под огонь попали районы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Качкаровка, Львов, Антоновка, Херсон, Камышаны, Благовещенское, Белозерка, Днепровское и Берегово Херсонской области. В целом районы 27 населенных пунктов.

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Бахмутовки Донецкой области, в период с 22 по 24 февраля, в медицинские учреждения доставлено до 30 тел мертвых и 65 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

Из-за опасений деоккупации украинских территорий, в населенном пункте Олешки и Скадовска Херсонской области российская оккупационная так называемая власть готовится к побегу на территорию оккупированного Крыма. В частности, с 21 февраля отмечен выезд местных коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь, а с 24 февраля оккупанты объявили о так называемой эвакуации всех желающих. Для перевозки коллаборантов враг задействовал военные грузовые автомобили, с собой разрешено брать только ручной багаж.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники.

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что россияне в попытках захватить Бахмут теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляют на полях и не пускают назад живыми.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников сообщил, что россияне под Бахмутом теряют ежедневно до 500 военных убитыми.

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