Ситуация на фронте сегодня 4 января

Украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены жилые дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Золочев, Мороховец, Пыльная, Колодезное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области ;

; Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области ;

; Орехов, Новодаровка Запорожской области ;

; Червоный Маяк, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных.