Россияне увеличили использование FPV-дронов в Черниговской и Сумской областях, - ВСУ

Российские войска стали чаще использовать FPV-дроны и ударные беспилотники для атак приграничья Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация в приграничье напряженная, однако полностью контролируемая. Россияне не меняют свою тактику - ежедневно обстреливают населенные пункты Черниговской и Сумской областей.
"В основном использует (враг - ред.) весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе артиллерию разного калибра. В последнее время мы наблюдаем увеличение использования врагом FPV-дронов, ударных беспилотных летательных аппаратов. Также в последние дни враг обстреливает с применением авиации - неуправляемыми авиаракетами. Но сегодня утром была информация, что применяли и управляемые авиабомбы", - рассказал Мысник.
Он отметил, что движения и ротации российских войск обусловлены их действиями на других участках фронта. Их присутствие вдоль границы Черниговской и Сумской областей остается стабильным.
"Мы отслеживаем перемещение их боевых подразделений, других средств прикрытия, артиллерии и мы знаем об их передвижении и выстраиваем систему обороны таким образом, чтобы не дать врагу вглубь нашей территории совершить наступательные действия, а дать максимальное поражение по врагу", - добавил спикер.
Мысник также пояснил, что основной целью диверсионно-разведывательных россиян групп является сбор разведданных. Хотя они также могут выполнять диверсионные задачи, их основная задача состоит в проверке оборонных позиций и поиске потенциальных маршрутов проникновения.
"Всегда мы знали, что напротив Сумской и Черниговской областей действуют спецназначители. Мы применяем все средства антидиверсионных групп" - отметил спикер.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 4 августа, на линии фронта произошло более 120 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские бойцы отразили 30 атак.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 584 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 1180 оккупантов.
Также были уничтожены 6 танков, 31 боевая бронированная машина, 69 артсистем и другая техника врага.
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