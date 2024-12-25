Россияне увеличили на треть количество артобстрелов на юге Украины, - ВСУ

"Враг с самого утра нанес комбинированный ракетный удар. Наши защитники неба довольно активно поработали. Однако и прошедшие сутки были довольно неспокойными в нашей операционной зоне, потому что враг продолжил артиллерийские обстрелы и увеличил их примерно на треть", - рассказал Волошин.

По его словам, если раньше количество артобстрелов было от 250 до 350, то на этот раз оккупанты нанесли от 350 до 370 ударов.

В то же время, как отметил спикер, на Времовском направлении количество вражеских штурмов несколько уменьшилось.

"На Времовском направлении стало на 10 штурмов меньше - не 44, а 34. Что касается Херсонского или так называемого Приднепровского направления, то на нем ситуация уже несколько недель остается примерно одинаковой: враг провел четыре штурмовых действия", - добавил Волошин.

По словам спикера, на этом направлении россияне ежедневно проводят от пяти до семи штурмов.

В то же время количество обстрелов врагом Херсона и прилегающих населенных пунктов на правом берегу Днепра дронами, управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами не уменьшается.