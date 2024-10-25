Россияне увеличили дальность КАБов для ударов по Запорожью, - Силы обороны Юга

По словам Волошина, около месяца назад россияне начали бить КАБами по центру Запорожья, который расположен за более чем 30 километров до линии боевого соприкосновения.

"Это говорит о том, что противник внес изменения в конструкцию этих авиационных бомб и они теперь долетают значительно дальше, чем было раньше. И начали применять эти управляемые авиационные бомбы большой мощности по Запорожью и по другим украинским городам, которые расположены недалеко от линии боевого соприкосновения в зоне досягаемости этих КАБов", - рассказал он.

Представитель Сил обороны Юга добавил, что зона применения КАБов значительно возросла. Их применение фиксировали и на других направлениях, в том же числе и в Харькове и Краматорске.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения обстрелы украинской территории со стороны России стали постоянной угрозой. Российские террористы используют широкий арсенал вооружения: ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. В последнее время заметно возросла интенсивность атак дронами, которые враг запускает почти каждую ночь, пытаясь поразить украинские объекты.

Регулярно под обстрелы КАБ попадает и Харьковская область. Вчера, 24 октября, россияне обстреляли территорию Малоданиловской общины, в результате чего там отсутствовало электроснабжение.

В частности, в тот же день террористы ударили рядом с магазином и рынком в Купянске.