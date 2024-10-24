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В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют КАБами

Харьков, Четверг 24 октября 2024 21:17
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В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют КАБами Фото: россияне атакуют Харьков (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные атаковали Харьков сегодня, 24 октября. В городе было слышно серию взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВО Олега Синегубова и "Суспільне".

"Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБами", - подчеркнул Синегубов.

Отметим, что сообщение о воздушной тревоге в области поступило за 17 минут до взрывов. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:18 выглядит так:

В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют КАБами

По данным "Суспільного", в результате вражеской атаки была обстреляна территория Малоданиловской общины.

Ее руководитель Александр Гололобов сообщил, что в настоящее время в обществе нет электроснабжения, но информации о пострадавших пока нет.

Обновлено в 21:32.

Синегубов сообщил, что в 21:11 оккупанты нанесли удар по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории.

Напомним, ранее сегодня российские войска ударили рядом с магазином и рынком в Купянске Харьковской области. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.

Позже выяснилось, что оккупанты атаковали Купянск термобарической бомбой. А количество пострадавших возросло до более чем 10 человек.

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