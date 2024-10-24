В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют КАБами
Российские военные атаковали Харьков сегодня, 24 октября. В городе было слышно серию взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВО Олега Синегубова и "Суспільне".
"Харьков и район: будьте в укрытиях! Враг наносит удары КАБами", - подчеркнул Синегубов.
Отметим, что сообщение о воздушной тревоге в области поступило за 17 минут до взрывов. Карта воздушных тревог по состоянию на 21:18 выглядит так:
По данным "Суспільного", в результате вражеской атаки была обстреляна территория Малоданиловской общины.
Ее руководитель Александр Гололобов сообщил, что в настоящее время в обществе нет электроснабжения, но информации о пострадавших пока нет.
Обновлено в 21:32.
Синегубов сообщил, что в 21:11 оккупанты нанесли удар по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате попадания горит трава на открытой территории.
Напомним, ранее сегодня российские войска ударили рядом с магазином и рынком в Купянске Харьковской области. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших.
Позже выяснилось, что оккупанты атаковали Купянск термобарической бомбой. А количество пострадавших возросло до более чем 10 человек.
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