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Россияне несут значительные потери под Бахмутом, - Генштаб

Фото: оккупанты терпят значительные потери под Бахмутом (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные несмотря на тщетные попытки улучшить свои успехи потеряли значительное количество личного состава под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ в Facebook .

Генштаб отметил, что Российская Федерация, в развязанной ею войне, продолжает нести значительные потери в живой силе.

"В частности, из-за тщетных штурмовых действий и попытки улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, много личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск", - пояснили в штабе.

Положение армии в РФ

На фоне международных санкций у России начались проблемы с боеприпасами. Несколько новых партий были просто запрещены к использованию из-за проблем при изготовлении.

К тому же, по данным штаба, в РФ отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой.

Кроме того, оккупанты подавлены из-за непонимания целей "СВО". На боевой дух военных также влияет неопределенность сроков вовлечения в боевые действия.

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Война России против УкраиныБахмут