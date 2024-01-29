Россияне заявили о захвате Табаевки под Купянском. В ВСУ опровергли

"В Купянском районе населенный пункт Крохмальное важен для российских войск, потому что это имиджево, им нужно перед выборами оказать хоть какую-то победу. В поселке Крохмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодняшний день там уже гражданских не было, поселок разрушен "Враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодняшний день похвастаться", - рассказал Фитьо.

По его словам, потеря Крахмального для ВСУ не столь важна, ведь наши защитники перешли на более выгодные позиции.

"А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что смогли захватчики. А с нашей стороны" основное - сохранить жизнь военнослужащих", - отметил представитель Сухопутных войск.

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Фите добавил, что если у ВСУ есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, то это будет сделано.

Он также подчеркнул, что командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения по сохранению жизни своего личного состава.

Бои под Купянском

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе.

Генштаб Эстонии также предполагает, что Россия в ближайшие недели может попытаться атаковать пограничные территории Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.