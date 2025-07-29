Россияне заявили об испытаниях морского дрона: что говорят в ВМС

Во время июльских учений российский флот якобы представил новый морской дрон. В ВМС Украины отметили, что пока трудно объективно оценить его характеристики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Российский флот во время учений "Июльский шторм" продемонстрировал новый беспилотный морской аппарат. Видео с испытаниями дрона распространили через связанные с флотом соцсети.
По утверждению россиян, этот дрон запускается с корабля, способен действовать автономно до 24 часов и поражать морские цели на расстоянии более 300 км. В таком случае зона поражения охватывает, в частности, порты Одессы и Измаила.
Комментируя новую российскую разработку, Плетенчук отметил, что предоставленные кадры не позволяют объективно оценить возможности дрона.
"Они всегда пытаются как-то завысить параметры своей техники. И в результате довольно сложно это анализировать. Но сам тот факт, что они движутся в этом направлении, подтверждается, - сказал представитель ВМС.
По его словам, это уже не первый случай, когда РФ заявляет о создании морских безэкипажных систем. В то же время россияне нередко копируют успешные технологии других стран, что действительно представляет определенную угрозу.
"Это не первая такая заявка со стороны России по разработке морских безэкипажных комплексов. Это как минимум уже такой четвертый случай", - сообщил Плетенчук.
Напомним, в начале июля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что РФ пыталась атаковать город Южное Одесской области экспериментальными морскими дронами, но те взорвались еще в территориальных водах врага.
Между тем Украина активно использует морские дроны для поражения российских целей в Черном море.
В 2023-2024 годах украинские дроны-камикадзе нанесли существенные потери Черноморскому флоту РФ, повредив или уничтожив значительное количество вражеских кораблей.
В конце декабря украинские силы впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью ракет, выпущенных из ударного морского дрона Magura V5
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